بكين ترغب في الوساطة بين روسيا وأوكرانيا

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الإثنين، إن بلاده ترغب في عقد مباحثات بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

وأضاف في مؤتمر صحفي، أن الصين مستعدة للعب دور الوساطة اللازمة من أجل إيجاد حل للأزمة بين موسكو وكييف.

وأرجع الوزير المساعي الصينية إلى التزام بكين بالصداقة مع روسيا، مشيرا إلى أن هذه الدعوة ستعود بالنفع على الدولتين المتنازعتين.

وتابع: "الصين وروسيا تجمعهما شراكات استراتيجية، ونتحمل مسؤوليتنا في إرساء السلام ونوع جديد من العلاقات الدولية".

وفي السياق، أشار وانغ يي إلى ضرورة استمرار المفاوضات بين موسكو وكييف، لافتا إلى أن حل الأزمة الحالية يتطلب الهدوء وترجيح العقل.

وعلي صعيد آخر، طالب وزير الخارجية الصيني بألا يتدخل أحد في علاقة بلاده بروسيا.

وأردف: "علاقة الصين بروسيا متينة وسنستمر على تعزيزها".

وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.