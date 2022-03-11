قرغيزستان.. أكبر جمعية نسائية تسمي أردوغان “رجل عام 2021”

أعلنت جمعية "ألا-توو" النسائية التي تضم 450 ألف عضو في قرغيزستان، اليوم الجمعة، منح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لقب "رجل العام ـ 2021".

وقالت رئيسة الجمعية جيبارغول بارغيباييفا، خلال مؤتمر صحفي، إن اختيار أردوغان للقب جاء بعد الأخذ بالحسبان صفات القائد والسياسي الحكيم والمسؤول المتحضر التي يتمتع بها.

من جانبها قالت البرلمانية السابقة، رئيسة وقف "كورمانجان-داتكا" جيلديزكان جولدوشيفا، إن الرئيس أردوغان قدم الدعم لقرغيزستان في أصعب أوقاتها، ولا يمكن نسيان هذا الأمر.

وأعربت جولدوشيفا عن دعمها قرار الجمعية اختيار أردوغان "رجل العام ـ 2021"، فهو لا يلتزم الصمت إزاء إي حادثة تجلب المآسي للإنسانية في العالم.

وقالت إنها على ثقة بأن الرئيس أردوغان سيحقق السلام بين روسيا وأوكرانيا، وأن العالم الإسلامي يثق بتركيا السلمية والمحبة للصداقة.

من جهتها تمنت الفنانة سمارة توكتاكونوفا، عضوة جمعية "ألا-توو"، أن يعود لقب "رجل العام ـ 2021" بالخير ويساهم في السلام العالمي.