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إيران تؤكد أن مصادرة واشنطن ناقلات نفط تابعة لها لم يؤثر على صادراتها

وكالة الأنباء الفرنسية
إسطنبول
نشر في 12.03.2022 13:57
مقعد إيران في المباحثات النووية في فيينا الفرنسية مقعد إيران في المباحثات النووية في فيينا (الفرنسية)

قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي إن مصادرة الولايات المتحدة ناقلات إيرانية لم يؤثر على صادرات طهران النفطية، رغم العقوبات .

وقال أوجي في مقابلة نقلتها وسائل إعلام إيرانية "الولايات المتحدة انتهكت في عدة مناسبات في الأشهر الماضية ناقلات النفط الإيرانية لمنع تصدير الشحنات".

وأضاف "عندما أدرك الأعداء أنهم لا يستطيعون إيقاف صادراتنا وعقودنا، باتوت يسعون وراء سفننا".

وتأتي تصريحاته بعد نشر تقارير عن احتجاز ناقلة نفط إيرانية في جزر البهاما في الآونة الأخيرة، رغم أن المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في فيينا لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ربما تفضي إلى رفع العقوبات الأمريكية مقابل كبح طهران أنشطتها النووية.

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