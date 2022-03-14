بكين تنفى مزاعم أمريكية حول طلب روسيا مساعدات عسكرية

رفضت الصين، اليوم الاثنين، المزاعم الأمريكية التي تشير إلى أن روسيا طلبت من بكين مساعدات عسكرية واقتصادية لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا.

وقال متحدث وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، في إفادة صحفية إن التقارير الواردة من مسؤول حكومي أمريكي مجهول والتي تفيد بأن روسيا طلبت من بكين مساعدة عسكرية تشكل معلومات مضللة.

جاء ذلك بعد تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، والتي شدد فيها على أن الصين ستواجه عواقب بسبب مساعدتها روسيا على التهرب من العقوبات.

وأمس، نقلت وسائل إعلام أمريكية عدة بينها "فايننشال تايمز" عن مسؤولين أمريكيين- لم تسمهم - قولهم إن روسيا طلبت من الصين معدات عسكرية تدعم عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

ولم تندد بكين بالعملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا وحثت على حل للأزمة عبر التفاوض.

ومن المقرر أن يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان مع مستشار السياسية الخارجية الصيني يانغ جيتشي، في العاصمة الإيطالية روما، في وقت لاحق من اليوم.