الحرس الثوري الإيراني يكشف عن تطوير غواصات مسيرة ذكية

قال التلفزيون الإيراني اليوم إن الحرس الثوري أضاف "غواصات مسيرة ذكية"، إلى أسطوله البحري.

وكشفت البحرية التابعة للحرس الثوري عن الغواصات الجديدة، إلى جانب صواريخ وزوارق سريعة جديدة، في حفل أقيم في مدينة بندر عباس الساحلية جنوب إيران.

وتستطيع القوارب السريعة الجديدة الإبحار بسرعة تصل إلى 95 عقدة (حوالي 109 اميال في الساعة)، كما أنها قادرة على إطلاق صواريخ.

وذكر التقرير أيضا أن البحرية التابعة للحرس الثوري مجهزة بصواريخ جديدة قادرة على المناورات بعيدة المدى.

وتطور إيران منذ عام 1992 صناعة دفاعية محلية قادرة على إنتاج أسلحة خفيفة وثقيلة تتراوح بين قذائف الهاون والطوربيدات إلى الدبابات والغواصات.