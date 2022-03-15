قطار الخير التركي الثالث يصل أفغانستان قادماً من أنقرة

وصل قطار الخير الثالث الذي يحمل مساعدات إنسانية تركية إلى أفغانستان، بعد مروره عبر إيران وتركمانستان.

القطار وهو الثالث من نوعه، يحمل 994 طن من المساعدات الإنسانية تم تأمينها من منظمات تركية بإشراف رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".

ودخل قطار الخير أفغانستان، اليوم الثلاثاء، من معبر تورغوندي الحدودي مع تركمانستان، بعد أن انطلق من العاصمة التركية أنقرة يوم 25 فبراير/ شباط الفائت.

وبهذه المناسبة أقيمت مراسم في المعبر، شارك فيها القنصل العام التركي لدى هرات سنان إلهان، وممثلون عن "آفاد" والهلال الأحمر التركي والأفغاني، ومسؤولو جمعية "يدي باشاق"، ومنسق الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) في كابل، زهدي تشال، ومسؤولون أفغان.

وفي كلمة له خلال المراسم، قال برهان أصلان، رئيس مجموعة المساعدات الإنسانية الدولية لدى "آفاد"، إن القطار يحمل مساعدات غذائية، وبطانيات وملابس.

وأضاف أن المساعدات سيتم إعدادها للتوزيع في هرات، ومن ثم توزيعها على 500 أسرة محتاجة في 17 ولاية أفغانية.

وفي 27 يناير/ كانون الثاني الماضي انطلق قطار الخير من أنقرة، وسبقه إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان، استعداد بلاده إرسال قطار محمل بالمواد الغذائية والملابس والمعدات الطبية والاحتياجات العاجلة إلى أفغانستان.