نجل رئيس تركمانستان يفوز بالانتخابات الرئاسية بنسبة 72.97% من الأصوات

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في تركمانستان اليوم الثلاثاء فوز سردار بيردي محمدوف وهو نجل الرئيس الحالي، في الانتخابات الرئاسية.

وجاء الإعلان بعد تأخير غير معتاد في فرز الأصوات.

عزز فوز سيردار وضع السلالة السياسية لعائلته التي تحكم الدولة الآسيوية الغنية بالغاز.

سادت حالة ترقب لنتيجة الانتخابات التي عقدت يوم السبت الماضي بعد إعلان السلطات يوم الأحد إنها بحاجة لمزيد من الوقت لفرز الأصوات.

وكان سردار، نجل الزعيم قربان قولي بيردي محمدوف، المرشح الأوفر حظا في هذه الانتخابات.

فيما قالت لجنة الانتخابات المركزية إنه حصل على 72.97 بالمائة من الأصوات.