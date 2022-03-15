5,280 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين وإغلاق 11 مدينة على الأقل

أعلنت الصين تسجيل 5,280 إصابة جديدة بفيروس كورونا الثلاثاء في حصيلة يومية قياسية جديدة منذ بضعة أيام مع اكتشاف بؤر جديدة للفيروس.

ومقاطعة جيلين الشمالية الشرقية هي الأكثر تضررا حيث وصلت الإصابات فيها إلى أكثر من ثلاثة آلاف، وفق لجنة الصحة الوطنية.

ومنذ ظهور فيروس كورونا للمرة الأولى في ووهان أواخر عام 2019، نجحت الصين في كبح حالات التفشي الكبيرة من خلال استراتيجيتها "صفر كوفيد" التي تشمل عمليات إغلاق صارمة تقيد حركة مجموعات ضخمة من السكان.

لكن الثلاثاء كان اليوم السادس تواليا الذي تسجل فيه أكثر من ألف إصابة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأغلقت السلطات الصينية ما لا يقل عن 11 مدينة في جميع أنحاء البلاد بسبب موجة التفشي الأخيرة، بما في ذلك مدينة شينجين معقل التكنولوجيا التي يبلغ عدد سكانها 17 مليون نسمة.

وأظهرت مواقع تتبع الرحلات الجوية إلغاء عشرات الرحلات الداخلية في مطارات بكين وشنغهاي صباح الثلاثاء.

وأدى تفشي الفيروس في مصانع مجموعة فولكسفاغن في مدينة تشانغتشون الشمالية الشرقية إلى إغلاق ثلاثة مواقع الاثنين لمدة ثلاثة أيام على الأقل، وفقا لمتحدث.

وقامت مدن أخرى مختلفة بما في ذلك شنغهاي بإغلاق أحياء ومبان، بينما حذر مسؤولو الصحة من إمكانية فرض قيود أكثر صرامة.

وفي اجتماع طارئ ليل الإثنين تعهد حاكم مقاطعة جيلين ببذل أقصى جهوده للوصول الى نتيجة "صفر كوفيد" في المنطقة في غضون أسبوع، وفق ما ذكرت وسائل إعلام حكومية.

هذا ومنع سكان جيلين الواقعة على الحدود مع كوريا الشمالية من السفر خارج المقاطعة الاثنين.