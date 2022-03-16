زلزال بقوّة 7,3 درجات يضرب شرق اليابان وتحذيرات من تسونامي

ضرب زلزال بقوّة 7,3 درجات شرق اليابان ليل الأربعاء محدثًا هزّة في طوكيو وتحذيرات من إمكانية وقوع تسونامي في أجزاء من الساحل في شمال شرق البلاد، وفق ما اعلنت هيئة الأرصاد اليابانية.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الزلزال ضرب سواحل فوكوشيما بدرجة 7.3 درجة ووقع على عمق 60 كلم تحت سطح البحر.

وأصدرت الوكالة تحذيرًا من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) تصل إلى متر (3 أقدام) في أجزاء من محافظتي مياجي وفوكوشيما.

وقال تلفزيون NHK الوطني إن موجات تسونامي ربما وصلت بالفعل إلى بعض المناطق.

ولم ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار إثر الزلزال.

وجاء الزلزال بعد أيام فقط من مرور الذكرى السنوية الـ11 لكارثة تسونامي التي وقعت في مارس/ آذار 2011، حيث ضرب المنطقة زلزال مدمر بقوة 9 درجات على مقياس ريختر.