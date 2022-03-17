القائمة الرئيسية
آسيا
القائمة الرئيسية

الكرملين يرفض قرار محكمة العدل الدولية بوقف العملية العسكرية في أوكرانيا

وكالة الأنباء الفرنسية
إسطنبول
نشر في 17.03.2022 14:36
آخر تحديث في 17.03.2022 14:50
الكرملين يرفض قرار محكمة العدل الدولية بوقف العملية العسكرية في أوكرانيا

رفض الكرملين الخميس قرار محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الأمر الذي أصدرته لروسيا الأربعاء بوقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا على الفور.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين "لن نتمكن من أخذ هذا القرار في الاعتبار" مؤكدا أنه ينبغي للجانبين، روسيا وأوكرانيا، الاتفاق على إمكان تنفيذه. وأوضح أنه "في هذه الحال، لا يمكن التوصل إلى أي اتفاق".

وكانت محكمة العدل الدولية أمرت الأربعاء روسيا بـ"تعليق" اجتياحها لأوكرانيا، معربة عن "قلقها العميق" حيال استخدام موسكو للقوة. وصدر الحكم بناء على طلب عاجل قدمته أوكرانيا بعد أيام من بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير.

وقال بيسكوف إن وفد موسكو إلى المحادثات مع كييف لإنهاء القتال "أظهر استعدادا أكبر بكثير من نظرائنا، للتفاوض".

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق ضرب زلزال بقوّة 7,3 درجات شرق اليابان ليل الأربعاء محدثًا هزّة...
مختارات