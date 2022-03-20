علييف يحتفل بعيد النوروز في إقليم قره باغ المحرر

شارك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الأحد، في الاحتفالات بقدوم عيد النوروز، موقدا شعلة في منطقة "صو قاوشان" بإقليم قره باغ المحرر.

وأكد في خطاب ألقاه بهده المناسبة، أنّ أذربيجان تحتفل للمرة الثانية بعيد النوروز في قره باغ بعد تحريرها من الاحتلال الأرميني.

وأشاد في خطابه ببطولة جيش بلاده في تحرير الأراضي المحتلة، مستذكرا الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أرضهم.

كما تطرق لمشاريع إعادة الإعمار في الأراضي المحررة.

وقال :"أشعر بالسعادة لتهنئة شعبي العزيز بعيد نوروز، من قره باغ المحررة من الاحتلال. وسأواصل العمل ما بوسعي من أجل تطوير أذربيجان".

ويتزامن عيد النوروز مع حلول بداية فصل الربيع من كل عام، ويعد أحد الأعياد المشتركة لعدد من دول وسط آسيا، ورمزًا للأخوة والثقافة المشتركة التي تجمع بين شعوب أوراسيا.