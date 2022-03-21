الصين.. سقوط طائرة ركاب تقل 132 شخصا

سقطت طائرة ركاب صينية من طراز "بوينغ 737"، الإثنين، في ولاية غوانغشي جنوبي البلاد، تقل 132 شخصا.

وكانت الطائرة متوجهة من كونمينغ وسط مقاطعة يوننان إلى جوانجكو وسط إقليم جواندونغ في الشرق.

وتحطمت الطائرة في المنطقة الجبلية بريف مدينة فوكو في منطقة غوانغشي ذاتية الحكم، وفق الإعلام المحلي.

وحتى لحظة نشر الخبر لم تكشف السلطات الصينية عما إذا تسبب تحطم الطائرة بخسائر بشرية.

وعلى عكس الإعلام المحلي الذي قال إن الطائرة كانت تقل 133 شخصا، ذكرت إدارة الطيران المدني الصيني، في بيان أن الطائرة كانت تحمل على متنها 132 راكبا، بينهم 9 من طاقم الطائرة وأنها سقطت بمنطقة جبلية ببلدة "تينغ" بمنطقة غوانغشي.

في حين أمر الرئيس الصيني، شي جين بينغ، باستنفار جهود البحث والإنقاذ بالمنطقة.

وفي هذا الإطار، وجهت إدارة الطيران المدني، طواقم الإنقاذ إلى مكان سقوط الطائرة من مقاطعتي يوننان وغواندغونغ المجاورتين لدعم عمليات البحث والإنقاذ.

وعن سبب سقوط الطائرة، نقل موقع " FlightRadar24.com" سيناريو سقوطها.

وقال إن الطائرة غيرت مسارها بشكل مفاجئ عندما كانت على ارتفاع 30 ألف قدم (نحو 9 آلاف متر) في تمام الساعة 14.20 بالتوقيت المحلي، وانتقلت إلى الطيران العمودي (نحو الأرض) بسرعة 842 كم بالساعة وتحطمت في غضون دقيقة ونصف.

ونشر الموقع، مشاهد للحظة سقوط الطائرة، قال إنها التقطت من كاميرات مراقبة الطائرة المنكوبة.

والطائرة، أمريكية الصنع من طراز "بوينغ 737-800" وتم تسليمها للشركة الصينية في 2015، وتقدم خدماتها منذ 6.5 أعوام.

وتعد شركة "China Eastern" ثالث أكبر شركة طيران في الصين بعد شركتي "China Southern" و" Air China"، ويضم أسطولها أكثر من 600 طائرة، لديها 109 طائرات من طراز "بوينغ 737-800".

وتُعرف الصين بأنها دولة آمنة من حيث الطيران، حيث نادرا ما تشهد تحطم الطائرات.

وآخر حادث طيران في البلاد، وقع في 2010 حيث تحطمت طائرة ركاب لخطوط "هاينان" أثناء هبوطها في مطار "يشون ليندو" أثناء رحلتها بين مدينتي هاربين ويتشون، وأسفر عن مصرع 44 راكبا من أصل 96.