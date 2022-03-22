واشنطن تفرض عقوبات جديدة على الصين لسياستها القمعية في تركستان الشرقية

فرضت الولايات المتحدة قيودا جديدة على منح تأشيرات لمسؤولين صينيين متورّطين في عمليات قمع للأقليات العرقية والدينية، لا سيما في تركستان الشرقية.

وفي بيان لم يقدم تفاصيل محددة بشأن المسؤولين الذين شملتهم العقوبات، دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الصين إلى "إنهاء الإبادة الجماعية المستمرّة والجرائم ضدّ الإنسانية" في منطقة شينجيانغ الشمالية الغربية.

وأطلقت السلطات الصينية حملة مستمرة منذ سنوات في شينجيانغ تهدف الى "مكافحة الإرهاب" على حد زعمها فهي تحتجز أكثر من مليون من مسلمي الأويغور وأقليات أخرى في معسكرات لما تسميه "إعادة التثقيف"، وفقاً لجماعات حقوقية.

وأوضح بلينكن أنّ قيود التأشيرات ستركّز على المسؤولين الصينيين المنخرطين في سياسات ترمي لقمع الأقليات الدينية والعرقية ومعارضين ونشطاء حقوقيين وصحافيين.

وأشار إلى توسع ارتكابات المسؤولين الصينيين لتشمل أشخاصا خارج حدود الصين، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وقال "ترفض الولايات المتحدة الجهود التي يبذلها مسؤولو جمهورية الصين الشعبية لمضايقة أفراد الأقليات العرقية والدينية وترهيبهم ومراقبتهم واختطافهم، بما في ذلك أولئك الذين يلجأون الى الخارج طلباً للأمان".

وأضاف "ندعو حكومة جمهورية الصين الشعبية مرة أخرى إلى وقف أعمالها القمعية العابرة للحدود، بما في ذلك محاولة إسكات نشطاء أويغور أميركيين، وأويغور آخرين يخدمون الشعب الأميركي، برفضها إعطاء أفراد أسرهم في الصين أذونات خروج".

وتأتي الإجراءات الجديدة بعد أيام قليلة من محادثة عبر الفيديو بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والصيني شي جينبينغ، سعى خلالها بايدن للضغط على شي لعدم تقديم بلاده دعماً لروسيا في حربها ضدّ أوكرانيا.