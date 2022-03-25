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قمة دبلوماسية تجمع وزراء خارجية أمريكا والبحرين والإمارات والمغرب في إسرائيل

وكالة الأناضول للأنباء
القدس
نشر في 25.03.2022 16:23
آخر تحديث في 25.03.2022 16:27
قمة دبلوماسية تجمع وزراء خارجية أمريكا والبحرين والإمارات والمغرب في إسرائيل

يجتمع وزراء خارجية إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والامارات والبحرين والمغرب في اسرائيل يومي الأحد والاثنين المقبلين.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في تصريح مكتوب: "بدعوة من وزير الخارجية يائير لابيد، ستُعقد يومي الأحد والاثنين المقبلين قمة دبلوماسية تاريخية في إسرائيل".

وأضافت: "يصل وزير الخارجية الأمريكي ووزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة والمغرب والبحرين إلى إسرائيل لعقد سلسلة من الاجتماعات الدبلوماسية".

وأشارت إلى أنها ستنشر تفاصيل إضافية لاحقًا.

ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، مساء السبت القادم.

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