وزارة الدفاع الأذربيجانية تنفي ادعاءات روسية بانتهاكها اتفاقيات قره باغ

نفت وزارة الدفاع الأذربيجانية صحة ما زعمته وزارة الدفاع الروسية من "انتهاك أذربيجان للإعلان الثلاثي" في إقليم قره باغ.

وأعربت الدفاع الأذربيجانية عن أسفها من البيان الروسي ونفت صحة ما ورد فيه بانتهاكها حيادية المنطقة التي تقوم بمراقبتها قوات حفظ السلام روس في قره باغ.

وأشارت إلى أنّ وزيري دفاع أذربيجان ذاكر حسنوف وروسيا سيرغي شويغو بحثا في 25 مارس/آذار الجاري الأوضاع في المنطقة، ومواقع الجنود الأذربيجانيين.

وأكدت أنّ الجنود الأرمينيين قاموا في صباح 26 مارس بأعمال استفزازية تجاه الجنود الأذربيجانيين، التي اضطرت للرد ما أجبر الطرف الثاني للانسحاب.

في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، أعلنت روسيا في 10 نوفمبر 2020، توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.