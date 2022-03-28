أذربيجان تنفي إدعاءات روسية تفيد بانسحاب جيشها من قرية بإقليم قرة باغ

نفت أذربيجان ما نقلته وزارة الدفاع الروسية من أن الجيش الأذربيجاني سحب وحداته العسكرية من قرية فروه بإقليم قره باغ.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان صادر عنها، أن قرية فروه جزء لا يتجزأ من أراضيها، موضحة أنه لم يطرأ أي تغيير في المواقع العسكرية في قرية فرّوه والتلال المحيطة وأن الجيش الأذربيجاني لم ينسحب، وأن البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية لا يعكس الحقيقة.

كما أشارت أن ادعاءات وزارة الدفاع الروسية بأن أذربيجان انتهكت وقف إطلاق النار لا أساس له من الصحة.

وذكرت أن بيان وزارة الدفاع الروسية لا يحترم الإعلان الذي وقع عليه الرئيس فلاديمير بوتين مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في فبراير/شباط الفائت.

وفي 22 فبراير وقعت روسيا وأذربيجان على إعلان لإنشاء تحالف، يقوم على مبادئ الاحترام المتبادل لاستقلال وسيادة البلدين وحرمة حدودهما وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمساواة والمصلحة المتبادلة وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام أو التهديد بالقوة.

والسبت، أصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا زعمت فيه أن الجيش الأذربيجاني دخل منطقة تقع تحت مسؤولية القوات الروسية في إقليم قره باغ، وأقام نقاط مراقبة وهاجم التشكيلات العسكرية الأرمينية هناك.

والأحد، قالت في بيان آخر إن الجيش الأذربيجاني انسحب من المنطقة بعد إجراء مفاوضات معها.