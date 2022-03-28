إسرائيل.. ارتفاع نسبة الراغبين في الحصول على ترخيص سلاح إلى 700 بالمئة

رصد تقرير إسرائيلي زيادة كبيرة في التقدم للحصول على رخصة سلاح، تزيد بنسبة 700 في المائة عن المعتاد، بعد عملية إطلاق النار بمدينة الخضيرة، مساء الأحد.

وقالت صحيفة إسرائيل اليوم، الاثنين: "في أقل من 12 ساعة، تم تقديم أكثر من 430 طلبًا لإصدار رخصة حيازة أسلحة نارية".

وأضافت: "الزيادة الكبيرة في الطلب على تراخيص الأسلحة ظاهرة معروفة نسبيا في الأيام التي تعقب هجمات، لكنها هذه المرة قفزة كبيرة، بأكثر من سبع مرات أكثر من المعتاد".

وتابعت: "عادة ما يكون المتوسط المعتاد حوالي 60 طلبا في اليوم، بينما هذه المرة تم تقديم أكثر من 430 طلبا في أقل من 12 ساعة".

وكان مواطنان عربيان فتحا النار في مدينة الخضيرة مساء الأحد، ما أدى إلى مقتل شرطيين إسرائيليين اثنين وإصابة عدد آخر.

وقٌتل منفذا الهجوم في إطلاق النار، فيما قالت اسرائيل إنهما ينتميان لتنظيم داعش.