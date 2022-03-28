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إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بفيروس كورونا

وكالة الأناضول للأنباء
القدس
نشر في 28.03.2022 10:09
آخر تحديث في 28.03.2022 10:21
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت وكالة اسوشيتد برس رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت (وكالة اسوشيتد برس)

أعلن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية، إصابة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، بفيروس كورونا.

وقال في تصريح مكتوب: "أُصيب رئيس الوزراء نفتالي بينيت، بفيروس كورونا، إنه بخير، وسيواصل عمله كالمعتاد من مقر إقامته".

وأضاف: "سيعقد رئيس الوزراء هذا الصباح، جلسة لتقييم الأوضاع في أعقاب العملية الإرهابية التي ارتكبت أمس (الأحد)، بمشاركة كل من وزير الدفاع، ووزير الأمن الداخلي، ورئيس (جهاز الأمن العام) الشاباك، والمفوض العام للشرطة ومسؤولين كبار آخرين".

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن شخصين أطلقا النار، الأحد، في أحد شوارع مدينة الخضيرة، ما أسفر عن مقتل شخصين، وإصابة 3 من عناصر الشرطة.

وكان بينيت قد استقبل يوم الأحد، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي يشارك في قمة سداسية، تستضيفها إسرائيل، تضم إلى جانب الأخير، وزراء الخارجية المصري، والإماراتي، والبحريني، والمغربي.

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