بمشاركة تركية واسعة.. انطلاق معرض للصناعات الدفاعية بماليزيا



انطلق في العاصمة الماليزية كوالالمبور، الاثنين، معرض الصناعات الدفاعية (DSA-NATSEC) بمشاركة واسعة من الشركات التركية

وشارك في حفل الافتتاح وزير الدفاع هشام الدين تون حسين والداخلية حمزة زين الدين الماليزيين ووزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو ووزير الدفاع الفلبيني دلفين لورنزانا والقائد العام لقوات الدرك التركية عارف جيتين.

ويستمر المعرض حتى 31 مارس/آذار الجاري، وتشارك فيه العديد من الشركات التركية من القطاعين العام والخاص.

كما يشارك في المعرض الذي يقام في مركز ماليزيا الدولي للتجارة والمعارض، وفود رفيعة المستوى ومتخصصين في الصناعات الدفاعية والأمنية.

وتعرض الشركات التركية الأنظمة البحرية، والمركبات المسيرة البحرية منها والجوية، ومنصات المركبات العسكرية المدرعة، وأنظمة الأسلحة، والأنظمة الإلكترونية، والذخيرة، وأجهزة المحاكاة، ومنتجات الدعم اللوجستي.

وماليزيا من بين الدول الاستراتيجية في جنوب شرق آسيا، وتربطها مع تركيا علاقة تعاون في مختلف المجالات وخاصة الصناعات الدفاعية.