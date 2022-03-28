طالبان تلزم موظفي الدولة بإعفاء اللحية وارتداء الزي المحلي

قالت مصادر محلية لوكالة رويترز إن إدارة حركة طالبان أصدرت تعميماً يلزم جميع موظفي المؤسسات الحكومية بإعفاء اللحية والالتزام بقواعد الزي المحددة وإلا التعرض للفصل من العمل.

وأضافت المصادر أن ممثلين من وزارة نشر الفضيلة ومنع الرذيلة يقومون بجولات ودوريات أمام مداخل المؤسسات الحكومية للتحقق من مدى التزام الموظفين بالقواعد الجديدة.

وصدرت تعليمات للموظفين بعدم حلق لحاهم وارتداء ملابس محلية تتكون من سترة طويلة فضفاضة وسراويل وقبعة أو عمامة.

وأشارت المصادر إلى أنهما طُلب منهما التأكد من أداء الصلاة في أوقاتها.

وقالت المصادر إن العمال قيل لهم إنهم لن يتمكنوا من الآن فصاعدا من دخول المكاتب وسيُطردون من العمل إذا لم يلتزموا بقواعد الملبس.

والأسبوع الماضي، منعت طالبان النساء من السفر في رحلات جوية بدون مرافق ذكر ، وفشلت في فتح مدارس للفتيات كما وعدت.

كما أمرت إدارة طالبان بفصل الحدائق حسب الجنس، والسماح للنساء بالدخول ثلاثة أيام في الأسبوع ، والرجال الأربعة أيام الأخرى ، بما في ذلك عطلة نهاية الأسبوع ، ما يعني أنه حتى الأزواج والعائلات لا يمكنهم الزيارة معًا.

وأدى قرار طالبان إغلاق مدارس البنات الأربعاء الماضي، إلى ردود فعل رافضة من المجتمع الدولي ، بما في ذلك الولايات المتحدة ، التي انسحبت من الاجتماعات المقررة مع مسؤولي طالبان في قطر لمناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية.