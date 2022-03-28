فرض الإغلاق التام في شنغهاي بعد زيادة مقلقة في عدد الإصابات بكورونا

أعلنت الحكومة المحلية في مدينة شنغهاي "الإغلاق التام" لمدة خمسة أيام للسيطرة على انتشار فيروس كورونا الذي بدأ يخرج عن السيطرة مجدداً.

وستبدأ المدينة الإثنين إجراءات "الإغلاق التام" على مرحلتين، وستخضع منطقة "بودونغ" الشرقية والمناطق المجاورة لها للإغلاق التام من الاثنين إلى الجمعة.

وأوضحت الحكومة أن المرحلة الثانية من الإغلاق ستبدأ في منطقة غرب نهر "هوانغبو" الذي يقسم المدينة إلى نصفين، لمدة خمسة أيام أخرى ابتداء من يوم الجمعة القادم.

وبحسب البيان، طلب من السكان البقاء في المنازل، كما سيتم إغلاق المكاتب وجميع الأعمال التجارية غير الأساسية، مع تعليق حركة النقل العام.

وسجلت شنغهاي 3 آلاف و500 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الأحد، حسبما ذكرت لجنة الصحة الوطنية.

على الصعيد الوطني، سجلت الصين، الأحد، 1219 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، أكثر من ألف حالة منها في مقاطعة "جيلين" شمال شرقي البلاد.

على الرغم من أن معدل التطعيم في الصين يبلغ حوالي 87 بالمائة، إلا البيانات الوطنية الصادرة في وقت سابق من هذا الشهر أكدت أن أكثر من 52 مليون شخص تبلغ أعمارهم أكثر من 60 عاما لم يتم تطعيمهم بعد بأي لقاح.

كما تلقى 56.4 بالمائة فقط من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60-69 الجرعة المعززة، و48.4 بالمائة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 70-79 تلقوا جرعة لقاح واحدة، حسب البيانات.

وحتى الإثنين، بلغ إجمالي إصابات كورونا في الصين، حوالي 114 ألفا و515، بينها 4 آلاف و638 وفاة، و112 ألفاً و132 حالة تعاف، وفق موقع "ورلدوميتر" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.