مستوطنون إسرائيليون يشعلون النيران في سيارات فلسطينية

أشعل مستوطنون إسرائيليون، صباح اليوم الإثنين، النار في 4 مركبات فلسطينية شمالي الضفة الغربية المحتلة، وفق ناشط فلسطيني.

وقال بشار القريوتي، الناشط في مقاومة الاستيطان الإسرائيلي، إن مجموعة من سكان مستوطنة عادي عاد، هاجموا في ساعة مبكرة من اليوم، قرية جالود جنوبي نابلس.

وأوضح القريوتي أن المستوطنين أضرموا النار في 4 مركبات، مما أدى لإحراقها بالكامل.

وبيّن أن الأهالي تصدوا للمستوطنين، الذين لاذوا بالفرار.

وعادةً ما تنسب هذه الهجمات لجماعة "تدفيع الثمن" الإسرائيلية، وهي تنظيم عنصري يضم مستوطنين متطرفين؛ واعتاد على شن هجمات على عقارات وممتلكات فلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والمناطق العربية في إسرائيل.

وتزايدت هذه الهجمات خلال السنوات الأخيرة.

ويحمّل الفلسطينيون الشرطة الإسرائيلية المسؤولية عن استمرار الاعتداءات نتيجة عدم إلقاء القبض على المهاجمين وتقديمهم للمحاكمة.

ووفق معطيات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، نفّذ مستوطنون إسرائيليون 107 اعتداءات ضد فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية منذ بداية العام وحتى 7 مارس/آذار الجاري.