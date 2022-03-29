العاصمة الأوزبكية تتزين لاستقبال الرئيس التركي



أكملت العاصمة الأوزبكية طشقند، استعداداتها لاستضافة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يجري زيارة رسمية إليها، الثلاثاء.

وبدأ أردوغان زيارة رسمية إلى أوزبكستان تستغرق يومين، تلبية لدعوة نظيره شوكت ميرزيوييف.

وفي هذا الإطار تم تزيين الشوارع الرئيسية في العاصمة طشقند بأعلام تركيا وأوزبكستان وصور الرئيسين أردوغان وميرزيوييف.

كما علقت لافتات ترحب بزيارة أردوغان إلى أوزبكستان، ورفعت الشركات التركية العاملة في طشقند أعلام بلادهم على مبانيها.

واتخذت السلطات الأوزبكية تدابير أمنية مشددة في الشوارع التي سيمر منها موكب الرئيس أردوغان.

ويرافق أردوغان في زيارته، عقيلته أمينة أردوغان ووزراء الدفاع خلوصي أقار والعدل بكير بوزداغ والعمل والضمان الاجتماعي وداد بلغين والصحة فخر الدين قوجة والتجارة محمد موش ورئيس رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون.

ومن المقرر أن يشارك أردوغان رفقة نظيره الأوزبكي في الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي الرفيع المستوى بين البلدين.