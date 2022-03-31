عضو الكنيست اليميني بن غفير يقتحم المسجد الأقصى وسط حراسه الشرطة الإسرائيلية

اقتحم عضو الكنيست الإسرائيلي اليميني، إيتمار بن غفير، الخميس، ساحات المسجد الأقصى، وسط حماية مشددة من قبل الشرطة.

وتم الاقتحام بعد أن وافقت الشرطة الإسرائيلية، مساء الخميس، على طلبه، رغم تحذيرات من عواقب هذه الخطوة، عشية حلول شهر رمضان.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، بالقدس، في تصريح مقتضب إن الاقتحام تزامن مع تواجد كثيف لضباط وشرطة الاحتلال، داخل ساحات المسجد وخارجه.

وذكرت أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت خلال الاقتحام، سيدة فلسطينية من منطقة باب الأسباط، في الجدار الشمالي للمسجد.

واقتحم بن غفير، المسجد من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد، بحراسة الشرطة الإسرائيلية.

وفي شريط فيديو خلال اقتحامه وقام بنشره على شبكات التواصل قال بن غفير: "زيارتي فيها رسالة بسيطة واحدة وهي أنني لا أخضع ولا اتراجع".

واعلن عن رفضه تقليص ساعات اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

وكانت الحكومة الإسرائيلية سمحت أحاديا في العام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى رغم احتجاجات ورفض دائرة الأوقاف الإسلامية، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية.

ومنذ ذلك الحين تسمح الشرطة الإسرائيلية يوميا للمستوطنين، ما عدا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، باقتحام المسجد في فترتين صباحية وبعد صلاة الظهر.

وتسود مخاوف من أن اقتحامات المستوطنين للمسجد خلال عيد الفصح اليهودي الذي يتزامن مع الأسبوع الثالث من شهر رمضان قد يتسبب بوقوع مواجهات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية.

وكان بن غفير قام خلال الأشهر الماضية بإقامة خيمة له على أرض عائلة سالم بالشيخ جراح فيما قام بعد زيارات استفزازية للفلسطينيين لمنطقة باب العامود في المدينة.