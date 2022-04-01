زيلينسكي يثمن استعداد تركيا لتكون ضامنة لأمن أوكرانيا

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن امتنانه لتركيا على استعدادها لتكون إحدى الدول الضامنة لأمن بلاده.

جاء ذلك في مقطع مصور بثه عبر تلغرام، فجر الجمعة، حول اليوم الـ 36 للحرب التي بدأتها روسيا ضد بلاده.

وأفاد أن بلاده أبدت صمودا أكثر بأضعاف مما كان يتصوره العدو.

وأردف :" كانوا يعتقدون أن الحرب ستستغرق فقط 3 أو 5 أيام، وأن هذه المدة ستكون كافية للاستيلاء على بلادنا، لكننا صامدون وسنواصل القتال".

كما تطرق زيلينسكي إلى الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس.

وأفاد أنه بحث مع الرئيس أردوغان المفاوضات التي استضافتها إسطنبول الثلاثاء بين الوفدين الأوكراني والروسي.

وأضاف:" ممتنون لتركيا على استعدادها لتكون ضامنة لأمن أوكرانيا".

والخميس، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن الدول الضامنة في الحل المرتقب للأزمة الأوكرانية الروسية ستعمل معا لمنع نشوء أي تهديدات ضد أوكرانيا.

وأشار إلى أن إدراج أوكرانيا لتركيا ضمن الدول الضامنة وموافقة روسيا على ذلك ينبع من رؤية البلدين لها كدولة موضوعية ومتوازنة وبناءة تريد السلام.