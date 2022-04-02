اعتقالات في قرغيزستان بحق نشطاء في تظاهرة ضد التدخل العسكري الروسي

اعتقلت الشرطة في قرغيزستان 20 ناشطا نظموا احتجاجا ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مخالفين بذلك قرارات قضائية بحظر المظاهرات، حسبما ما شاهد مراسل وكالة فرانس برس السبت.

وتأتي التوقيفات في العاصمة بشكيك على وقع احتدام الحرب التي تؤجج المشاعر المناهضة والمؤيدة لموسكو في الجمهوريات السوفياتية السابقة في منطقة آسيا الوسطى، وعددها خمس دول على علاقة وثيقة بروسيا.

وسبق للرئيس قرغيزستان الموالي للكرملين صدر جباروف دعوة المتظاهرين الجمعة إلى حصر تظاهرتهم في متنزه في المدينة بدلا من السير نحو السفارة الروسية، كما أعلنوا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال جباروف إن السفارات "ملكية مصانة للدول الأجنبية".

وكتب على فيسبوك "لا يحق لأحد تحطيم أبوابهم وإثارة الضوضاء".

واستند عناصر الشرطة الذي نفذوا الاعتقالات بعد أن طلبوا من المتظاهرين فض التجمع، إلى قرارات لمحاكم المدينة الجمعة حظرت تنظيم التظاهرات في أنحاء بشكيك على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال النشطاء إن قرارات المحاكم غير دستورية.

وسمع مراسل فرانس برس شرطيا يقول لأحد المتظاهرين "يبدو أنكم لا تحترمون المحكمة؟" قبل أن تقوم الشرطة بتطويق المتظاهرين ودفعهم داخل آلية بعد عشر دقائق على بدء التظاهرة.

وعادة ما تتهاون السلطات مع الاحتجاجات في قرغيزستان حيث استقال ثلاثة رؤساء منذ الاستقلال على وقع اضطرابات سياسية.

وتطبق جارتها كازاخستان قوانين أكثر تشددا إزاء التظاهر، لكنها أعطت الإذن بتنظيم تظاهرة كبيرة ضد الحرب التي تشنها حليفتها موسكو في أوكرانيا، في أكبر مدنها ألماتي مطلع الشهر الماضي.

ورفضت سلطات ألماتي الموافقة على تظاهرة أخرى بعد أسبوعين على الأولى.

وأصدرت كل من كازاخستان وأوزبكستان، الدولة الأكثر كثافة سكانية في آسيا الوسطى، بيانات نأت فيها بنفسها عن الغزو الروسي.

وقال مساعد لرئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف في وقت سابق هذا الأسبوع للموقع الإعلامي يوراكتيف المعني بأوروبا، إن الجمهورية الغنية بالنفط لا تريد المجازفة بأن "توضع في السلة نفسها مع روسيا" ولن تساعد موسكو في الالتفاف على العقوبات.