شنغهاي تُشدّد إجراءات الإغلاق العام في مواجهة تفشي كوفيد

فرضت الصين قيودا صحية صارمة على مدينة شنغهاي الصينية، فيما تواجه الصين أسوأ موجة وبائية منذ بدء جائحة كوفيد-19.

وأصبحت العاصمة الاقتصادية للصين في الأيام الأخيرة بؤرة وبائية حيث تتفشى المتحورة أوميكرون بسرعة بدأت تتزايد مطلع آذار/مارس.

واتجنّب إغلاق عام كامل سيؤثر على الاقتصاد، فرضت البلدية أولًا إغلاقًا عامًا في كل من نصفيْ المدينة على التوالي لإجراء فحوص كوفيد-19 للجميع.

وخضع الجزء الغربي من شنغهاي (بوكسي) لإغلاق عام الجمعة، في وقت كان من المقرر أن ترفع القيود عن الجزء الشرقي (بودونغ) بعد أربعة أيام من الإغلاق.

وأعلنت البلدية السبت أنها ستواصل فرض قيودها الصحية في القسم الاكبر من هذا الجزء من شنغهاي الذي يضمّ ناطحات سحاب مهمّة في المنطقة التجارية.

ويعني هذا القرار إغلاق أكبر مدينة في الصين حيث عدد كبير من الشركات المتعددة الجنسية يمثل نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي للعملاق الآسيوي، بحسب محللين.

وفي مواجهة موجات وبائية جديدة، تحوّلت عدة قاعات عرض في المدينة إلى مراكز حجر صحي.

ويخشى أولياء الأمور أن يجبروا على الحجر إذا ثبتت إصابتهم بكوفيد-19، ما سيؤدي إلى عزلهم عن أولادهم التزاما بالقيود الصارمة.