أذربيجان.. انفجار ضخم في ملهى ليلي يسفر عن مقتل شخص وإصابة 24 آخرين

شهدت العاصمة الأذربيجانية فجر الأحد، انفجارا ضخما في أحد الملاهي الليلية، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 24 آخرين.

وأوضحت وزارة الحالات الطارئة الأذربيجانية في بيان، أن الانفجار وقع في تمام الساعة 03:00 بالتوقيت المحلي للعاصمة باكو.

وأضاف البيان أن الانفجار تسبب في اندلاع حريق بالملهى الليلي الكائن في شارع تيرلان علياربيوف.

وأشار إلى أن رجال الإطفاء توجهوا إلى المنطقة مباشرة وتمكنوا من إخماد الحريق.

وتعليقا على الحادثة قال متحدث وزارة الداخلية الأذربيجانية احسان زاهدوف، إن التحريات الأولية تشير إلى أن الانفجار ناجم عن تسرب الغاز الطبيعي