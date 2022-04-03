البرلمان الباكستاني يفشل في التصويت لحجب الثقة عن عمران خان

كانت لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي تجنّب تصويتا في البرلمان لحجب الثقة عنه، شعبية واسعة لكنها تراجعت بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور وجائحة كورونا.

يشكل فشل مقترح حجب الثقة الأحد والدعوة إلى انتخابات مبكرة بحلول تموز/يوليو انتصارا للرياضي الاستثنائي السابق البالغ 69 عاما، وإن لم يقل خصومه المتزايدين كلمتهم الأخيرة بعد.

وصل عمران خان إلى السلطة عام 2018 بعد فوز حزبه "حركة إنصاف" في الانتخابات التشريعية بشعارات شعبوية تجمع بين وعود الإصلاح الاجتماعي والمحافظة الدينية ومكافحة الفساد.

بعد عشرين عاما على دخوله السياسة، أثمرت مثابرة الرجل الذي يحبه ملايين الباكستانيين لقيادته فريق الكريكيت الوطني إلى فوزه الوحيد بلقب كأس العالم عام 1992.

في رئاسة الحكومة، استفاد داعية "باكستان الجديدة" أولا من صورته كرافض للفساد ومن سأم المجتمع من الحزبين التقليديين اللذين احتكرا السلطة لعقود مع الجيش.

خلال جائحة كوفيد-19، اختار عدم فرض إغلاق وطني من شأنه "تجويع الناس حتى الموت"، وهو قرار لقي شعبية وأثبت نجاحه، فقد ظل الباكستانيون البالغ عددهم 220 مليون نسمة معظمهم من الشباب، بمنأى عن الوباء إلى حد بعيد (30 ألف وفاة).

لكنه ورث وضعا ماليا متأزما، فاقمته خياراته الرديئة والوضع الاقتصادي المتدهور، ما أدى إلى تراجع شعبيته في الأشهر الأخيرة ودفع حلفاء له في الائتلاف الحاكم للانضمام للمعارضة لمحاولة إطاحته من المنصب.

- أمن متدهور

ما أضعفه أكثر هو ارتفاع التضخم (10 بالمئة عام 2021)، والنمو الاقتصادي الذي ظل صفريا خلال السنوات الثلاث الماضية، والانخفاض الحاد في قيمة الروبية منذ تموز/يوليو، وتفاقم الديون.

كما تزايدت صعوبات عمران خان مع تدهور الوضع الأمني، لا سيما منذ تولي حركة طالبان السلطة في أفغانستان المجاورة منتصف آب/أغسطس.

فُسرت عودة الحركة الأصولية إلى السلطة في البداية على أنها انتصار لباكستان التي طالما اتُهمت بدعمها، ولرئيس وزرائها الذي أطلِق عليه لقب "طالبان خان" لأنه لم يتوقف عن الدعوة إلى الحوار معها وتقويض الإستراتيجية الأميركية في أفغانستان.

لكن بعد عدة سنوات من الهدوء النسبي، استُؤنفت بقوة في آب/أغسطس هجمات حركة طالبان باكستان وجماعات انفصالية بلوشية، رغم تعهد كابل عدم السماح باستخدام الأراضي الأفغانية في هذه الأغراض.

كما عانى عمران خان من تدهور علاقاته مع الجيش الذي اتُهم بالتدخل لصالحه خلال انتخابات 2018، رغم أنه يبدو من غير المرجح أنه كان بإمكانه البقاء في السلطة الأحد بدون موافقة ضمنية من الجيش.

- تهاون مع المتشددين

جهود عمران خان الرامية إلى تحويل باكستان إلى فاعل إقليمي رئيسي لم تحقق نجاحا كبيرا أيضا. تراجعت علاقات إسلام أباد مع واشنطن والدول الأوروبية، لا سيما تحت تأثير خطاباته اللاذعة ضد الإسلاموفوبيا التي يعتبر أنها تتخفى في الغرب وراء ستار حرية التعبير.

تقاربت باكستان من الصين. أما الزيارة الرسمية التي قام بها عمران خان إلى موسكو في نفس يوم اندلاع الحرب في أوكرانيا، فعادت عليه بالكثير من السخرية.

خان ابن عائلة ثرية من لاهور، وخريج جامعة أكسفورد، وتزوّج ثلاث مرات بعد أن كان يُعرف بارتياده أفخم النوادي الليلية في لندن، وقد تعرض لانتقادات لتهاونه مع المتدينين المتشددين.

تزوج للمرة الثالثة عام 2018 من بشرى بيبي من عائلة محافظة وترتدي الحجاب، وكثيرا ما يظهر حاملا مسبحة في يده، ودافع بشدة عن قانون مكافحة التجديف الديني المثير للجدل.

في تشرين الثاني/نوفمبر، رفعت حكومته الحظر المفروض على "حركة لبيك باكستان" بعد أن فُرض في نيسان/أبريل اثر احتجاجات عنيفة مناهضة لفرنسا نظمها هذا الحزب الإسلامي تنديدا بدعم فرنسا لحق رسم الكاريكاتور بما في ذلك النبي محمد.