الرئيس الباكستاني يحل البرلمان

قرر الرئيس الباكستاني عارف علوي، الأحد، حل البرلمان بناء على دعوة رئيس الوزراء عمران خان الذي طالب بإجراء انتخابات مبكرة.

وأصدر علوي إعلانا رسميا بحل البرلمان، حسبما أوردته الصحافة المحلية.

من جهته قال نائب وزير الإعلام فاروق حبيب، عبر تويتر، إن الانتخابات ستجرى خلال 90 يومًا.

والأحد، رفض نائب رئيس البرلمان الباكستاني قاسم صوري، التصويت على مقترح المعارضة بشأن حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان، بدعوى مخالفته الدستور.

فيما دعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان رئيس البلاد عارف علوي، في كلمة متلفزة، إلى حل البرلمان.