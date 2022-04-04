الصين ترسل قوات عسكرية لمحاصرة التفشي المقلق للفيروس في شنغهاي

أرسلت الصين ما يربو على 10 آلاف من الموظفين الصحيين من أنحاء البلاد إلى شنغهاي منهم ألفين من الموظفين الصحيين العسكريين في محاولة لمحاصرة بؤرة لفيروس كوفيد-19 في العاصمة الاقتصادية للصين.

أجرت المدينة اليوم الإثنين اختبارات جماعية للكشف عن الفيروس خضع لها سكانها البالغ عددهم 25 مليون شخص في الوقت الذي دخلت فيه عملية الإغلاق ذات المرحلتين أسبوعها الثاني. وبينما نجح الكثير من المصانع والشركات المالية في الاستمرار في عمله من خلال عزل العاملين، يتزايد القلق حول التأثير الاقتصادي المحتمل لاستمرار الإغلاق في عاصمة الصين المالية والمركز الرئيسي لعمليات النقل والتصنيع.

نسخة بي إيه 2 من متحور أوميكرون سريعة الانتشار تختبر قدرة الصين على الحفاظ على نهجها القائم على درجة صفر من الحالات الجديدة من خلال عزل كل من تأتي نتيجة مسحاتهم إيجابية سواء ظهرت عليهم أعراض أم لم تظهر. وقد حولت شنغهاي قاعة عرض وغيرها من المرافق إلى مراكز عزل ضخمة يقيم فيها المرضى لأصحاب الأعراض الخفيفة أو الذين لا تظهر عليهم أي أعراض.

وسجلت الصين اليوم الإثنين أكثر من 13 ألف إصابة جديدة في أنحاء البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لم تظهر على 12 ألف منهم أي أعراض، وكانت 9 آلاف من تلك الحالات في شنغهاي. وثاني أكبر بؤرة تفش هي مقاطعة جيلين الواقعة في شمال شرقي البلاد حيث تخطت الحالات 3500 حالة.

وكشفت صحيفة "الصين اليوم" الناطقة بالإنجليزية عن توجه 15 ألف موظف صحي من مقاطعتي تشيانغسو وتشيجيانغ إلى شنغهاي اليوم الإثنين. وقد وصل إلى هناك أكثر من ألفي مسؤول من الجيش والبحرية وقوة الإمداد اللوجيستي المشترك يوم الأحد، وفق إحدى الصحف الصينية العسكرية.

وأضافت الصين اليوم أن ما لا يقل عن أربع مقاطعات أخرى أرسلت أطباء وممرضين وغيرهم من موظفي الصحة إلى شانغهاي.

وبينما تم إغلاق معظم المتاجر وغيرها من الأعمال في شنغهاي، فإن كبار المصنعين مثل مصنعي السيارات جنرال موتورز وفولكسفاغن إيه جي أبقوا مصانعهم مفتوحة، غير أن فولكسفاغن إيه جي خفضت الإنتاج نتيجة لحدوث ارتباك في إمدادات بعض الأجزاء.