تفكيك أكثر من 55 ألف لغم في إقليم قره باغ المحرر من أرمينيا

فككت السلطات المختصة في أذربيجان حتى الآن أكثر من 55 ألف لغم وذخائر غير منفجرة، في المناطق المحررة في إقليم قره باغ، وفق الوكالة الأذربيجانية لتفكيك الألغام والقوات المسلحة الأذربيجانية،

ففي مناسبة اليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام، قامت أذربيجان بمسح 23 ألف هكتار من الأراضي المحررة من أرمينيا، منذ 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

ويشارك أيضاً في أعمال تطهير المناطق المحررة من الألغام، وحدات مختصة تابعة للقوات المسلحة التركية.

وعثرت فرق تفكيك الألغام خلال عمليات المسح هذه، على ما يزيد عن 26 ألفا من الذخائر غير المنفجرة، و19 ألف لغم فردي، و10 آلاف لغم مضاد للدبابات.

وقامت الفرق المختصة بفكيك هذه الألغام وإبطال مفعولها.

يُذكر أن 37 أذربيجانياً، بينهم 7 جنود، لقوا مصرعهم منذ 10 نوفمبر 2020، بسبب انفجار الألغام التي زرعتها القوات الأرمينية.

وكانت أرمينيا قد سلّمت أذربيجان، خرائط لعشرات آلاف الألغام التي زرعتها في مناطق مختلفة من إقليم "قره باغ"، إلا أن السلطات الأذربيجانية تقول إن نسبة مطابقة هذه الخرائط للواقع لا تتجاوز 25 بالمئة فقط.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه في إقليم "قره باغ" التي كانت تحتلها أرمينيا.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، توصلت أذربيجان وأرمينيا في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، نص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.