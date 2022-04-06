صدمة في الحكومة الإسرائيلية بسبب فقدان الأغلبية بالكنسيت

صدمة كبيرة عاشتها الحكومة الإسرائيلية بعد فقدانها الأغلبية بالكنسيت، إثر انسحاب النائبة عديت سليمان من الائتلاف الحكومي الهش والذي بات مهددا على حد وصفه.

وأجمعت وسائل الإعلام الإسرائيلية على وصف الانسحاب المفاجئ، بأنه صدمة و تطور دراماتيكي، وأن احتمالات إمكانية إجراء انتخابات مبكرة باتت تلوح بالأفق.

وسليمان، هي نائبة في الكنيست من حزب "يمينا" اليميني الإسرائيلي، الذي يقوده رئيس الوزراء نفتالي بينيت.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "في تطور سياسي دراماتيكي في الحكومة، أعلنت عضو الكنيست عن يمينيا، عيديت سيلمان، انسحابها من الائتلاف الحكومي، والذي أثار ردود فعل في الحلبة الحزبية".

ويتشكل الائتلاف الحكومي من عدد من الأحزاب اليمينية والوسطية واليسارية؛ ويتمتع بأغلبية هشة للغاية، حيث يحوز على ثقة 61 نائبا من أعضاء البرلمان، البالغ عددهم 120.

وقالت صحيفة جروزاليم بوست الإسرائيلية: "بهذا، تفقد حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت أغلبيتها في الكنيست، مما يجعلها متقاربة مع المعارضة عند 60 عضو لكل طرف؛ وإذا غادر شخص آخر الائتلاف، يمكن إسقاط الحكومة".

ونقلت الصحيفة عن سليمان قولها: "لم أعد أحتمل أكثر بعد الآن، لا أستطيع الاستمرار في إلحاق الضرر بالهوية اليهودية لدولة إسرائيل".

وقالت الصحيفة إن سليمان كانت تشير إلى خلاف مع وزير الصحة نيتسان هوروفيتش، على السماح بإدخال الخبز إلى المستشفيات في عيد الفصح اليهودي الذي يبدأ الأسبوع القادم.

وتمنع الشريعة اليهودية استخدام الخميرة التي تضاف إلى الخبز، خلال عيد الفصح الذي يستمر لمدة أسبوع.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "يناقش الائتلاف الحكومي الأزمة السياسية التي أحدثتها مغادرة عضو الكينست عيديت سيلمان الائتلاف الحكومي".

وأضافت هيئة البث أن سليمان اتفقت مع حزب "الليكود" (الذي يقوده زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو) على تخصيصها المكان العاشر في قائمة الحزب في حال أجريت انتخابات مبكرة، وتوليها منصب وزيرة الصحة.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن نائبا آخر من حزب "يمينا"، وهو نير أورباخ، قد يستقيل أيضا من الائتلاف الداعم للحكومة.

وأضافت الهيئة: "إذا حُل المجلس التشريعي، فسيصبح رئيس حزب هناك مستقبل، ووزير الخارجية يائير لابيد، رئيسا للوزراء حتى ما بعد الانتخابات الجديدة، بحسب الاتفاقيات الائتلافية مع نفتالي بينيت".

وأشارت إلى أن نواب "الليكود"، بمن فيهم نتنياهو، رحبوا بخطوة سليمان.

ونقلت عن نتنياهو قوله: "يجب على جميع النواب المنتمين إلى المعسكر الوطني العودة إلى حضن اليمين".