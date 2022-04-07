أذربيجان وأرمينيا تبدآن التحضيرات لمفاوضات سلام بينهما

قررت أرمينيا وأذربيجان مباشرة التحضيرات لمفاوضات السلام بينهما بعد الحرب التي خاضاها عام 2020 وانتهت بتحرير أذربيجان لإقليم قره باغ الذي كانت تحتله أرمينيا، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأرمنية في بيان الخميس.

وجاء في البيان أن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أمرا وزيرَي خارجيتهما "ببدء التحضيرات لمفاوضات السلام بين البلدين"، وذلك أثناء لقاء عُقد الأربعاء في بروكسل بوساطة الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أنه "تم التوصل إلى اتفاق خلال اللقاء (...) لتشكيل لجنة ثنائية حول مسائل ترسيم الحدود".

وأوضح البيان أن هذه اللجنة ستكون مكلّفة خصوصًا ضمان الأمن والاستقرار على طول الحدود.

يأتي لقاء بروكسل إثر ارتفاع جديد في منسوب التوتر في إقليم قره باغ حيث تنتشر منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020 قوات حفظ سلام روسية.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه في إقليم "قره باغ" التي كانت تحتلها أرمينيا.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، توصلت أذربيجان وأرمينيا في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، نص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة