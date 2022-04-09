إيران تعلن احتجاز سفينة نقل وقود أجنبية في الخليج

أعلنت السلطات الإيرانية، السبت، احتجاز سفينة أجنبية تحمل 220 ألف لتر من الوقود المهرب في الخليج.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن مجتبي قهرماني رئيس القضاء في محافظة "هرمزغان" (جنوب شرق) المطلة على مضيق هرمز قوله إنه "بالتنسيق مع القضاء احتجزت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني سفينة أجنبية محملة بالوقود المهرب في مياه الخليج بعد مراقبة تحركاتها".

وأضاف المسؤول الإيراني أنه "تم ضبط أكثر من 220 ألف لتر من الوقود المهرب على السفينة، واحتجزت قوات الحرس طاقمها البالغ عددهم 11 أجنبيا، ويجري التحقيق معهم لاستكمال الإجراءات القانونية".