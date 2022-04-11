باكستان.. أنصار خان ينظمون احتجاجات في مختلف مناطق البلاد

نظم أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، احتجاجات في مختلف مدن البلاد ضد قرار إقالته من قبل البرلمان.

وأفادت وسائل إعلام باكستانية، الأحد، أن الاحتجاجات خرجت في كل من العاصمة إسلام أباد وكراتشي ولاهور وبيشاور والعديد من المدن الأخرى تلبية لدعوة رئيس حركة الإنصاف الباكستانية عمران خان.

ورفع المحتجون العلم الباكستاني وأعلام الحزب، مرددين شعارات مؤيدة لخان ومنددة بالأحزاب المنافسة التي أقالته.

ومن ناحية أخرى، شكر خان، في بيان عبر تويتر، الباكستانيين الذين خرجوا لتأييده، ضد المتعاونين المحليين المؤيدين للنظام المدعوم من واشنطن.

وأضاف: "أصبحت باكستان دولة مستقلة عام 1974، لكن النضال من أجل الحرية يبدأ اليوم من جديد ضد مؤامرة أجنبية لتغيير النظام".

وصوتت أغلبية أعضاء البرلمان الباكستاني، السبت، لصالح حجب الثقة عن حكومة عمران خان، في أول تصويت ناجح لسحب الثقة عن رئيس الوزراء في تاريخ باكستان.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن المعارضة الباكستانية تمكنت من الحصول على 174 صوتا، من أصل 342 مقعدا في البرلمان، لصالح سحب الثقة عن حكومة عمران خان، في اقتراع على مقترح قدمته المعارضة في 8 مارس/ آذار الماضي.