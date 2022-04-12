إسرائيل تشتبه بإخفاء الصين جهاز تنصّت في هدية قدمتها لوزيرة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن جهاز الأمن العام "الشاباك" يفحص ما إذا كانت الصين قد أخفت جهاز تنصت في كوب حراري أهدي لوزيرة إسرائيلية.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن الاشتباه برز بعد أن عثر الفحص الروتيني للهدية على مواد مشبوهة.

وقالت: "أرسل الكأس من السفارة الصينية إلى وزيرة العلوم والتكنولوجيا والفضاء أوريت فركاش هكوهين".

ونقلت عن جهاز الشاباك، قوله إن الحادث قيد التحقيق.

وقالت وزارة الثقافة والرياضة، بحسب هآرتس، إن الهدية أثارت شكوك حراس الأمن في الوزارة، عندما أطلق جهاز التفتيش إنذارا أثناء الفحص الأمني الروتيني للكأس.

وأضافت: "بعد فحص آخر، تم تحويل الهدية إلى الشاباك للاشتباه باحتوائها على جهاز تنصت".

وتابعت: "في أعقاب الحادث، اتصل الشاباك بمكاتب حكومية إضافية لتحديد مكان المزيد من هذه الأكواب، لكن مكاتب الوزارات الأخرى قالت إنها لم تتلق مثل هذه الهدايا من السفارة الصينية".

وأشارت الصحيفة إلى أن تعليمات صدرت لحراس الأمن، بالبقاء يقظين فيما يتعلق بالهدايا من السفارات أو الحكومات الأجنبية.

ولم يصدر تعقيب صيني على هذه التقارير.