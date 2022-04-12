بنك إسرائيل يرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2018

رفع بنك إسرائيل، مساء الإثنين، أسعار الفائدة على عملته المحلية (الشيكل)، بمقدار 0.25 بالمئة لتستقر عند 0.35 بالمئة، في أول زيادة منذ الربع الأخير 2018.

وقال البنك في بيان، إن زيادة أسعار الفائدة لن تكون الوحيدة هذا العام، إذ قد تلجأ لجنة السياسة النقدية إلى تنفيذ زيادات أخرى خلال العام الجاري، لكبح جماح التضخم.

وتواجه إسرائيل زيادات متتالية في أسعار المستهلك تجاوزت 3.5 بالمئة في فبراير/شباط الماضي، مقارنة مع مستهدف في حدود 2 بالمئة.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة أسعار الفائدة بمقدار 0.15 بالمئة لتستقر النسبة عند 0.25 بالمئة، إلا أن البنك فاجأ الأسواق بزيادة تفوق التوقعات.

وأسعار الفائدة مستقرة منذ أبريل/نيسان 2020، فيما هذا الرفع هو الأول منذ نوفمبر/تشرين ثاني 2018.

وأسعار الفائدة الحالية البالغة 0.35 بالمئة، تعتبر الأعلى منذ يوليو/تموز 2014، بحسب بيانات بنك إسرائيل المتعلقة بنسبة الفائدة على الشيكل.