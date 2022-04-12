طهران تستدعي المبعوث الأفغاني بعد تعرض مقراتها الدبلوماسية لهجمات وإشعال نار

استدعت الخارجية الإيرانية المبعوث الأفغاني لدى طهران، احتجاجا على هجمات ضد سفارة طهران في العاصمة كابل وقنصليتها في هيرات يوم أمس الاثنين.

وذكرت وسائل إعلام أفغانية بينها وكالة "خاما" (خاصة) أن الخارجية الإيرانية طالبت مسؤولي طالبان بتوفير الأمن الكامل للبعثات، معلنة عن توقف الخدمات الدبلوماسية والقنصلية الإيرانية عن العمل "حتى إشعار آخر".

واندلعت احتجاجات أمام السفارة والقنصلية الإيرانية في كابل وهيرات احتجاجا على "سوء المعاملة" التي يتلقاها اللاجئون الأفغان في إيران سواء من عناصر الشرطة أو الشعب.

وأظهرت مقاطع مصورة وصور قيام المحتجين الأفغان برشق المقار الدبلوماسية الإيرانية بالحجارة وحرق أبوابها، إضافة إلى إشعال الإطارات في الشوارع.

من جهته، علق متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، الإثنين، على الاحتجاجات قائلًا: "الحكومة الأفغانية هي المسؤولة عن ضمان أمن البعثات الدبلوماسية الإيرانية في أفغانستان".

والأحد الماضي، استدعى القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي، السفير الإيراني لدى كابل بهادور أمينيان، لبحث قضية اللاجئين الأفغان في إيران.

وكانت نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في الأسابيع الأخيرة، مقاطع فيديو تزعم أنها تُظهر لاجئين أفغان يتعرضون للتعذيب في إيران، ما أثار غضب العديد من الأفغان، فيما نفت إيران هذه الاتهامات.

والأسبوع الماضي قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن عدد الأفغان في إيران قفز إلى خمسة ملايين من نحو أربعة ملايين قبل تولي طالبان السلطة في أغسطس/آب الماضي.