روسيا تعلن طرد 18 دبلوماسيا من بعثة الاتحاد الأوروبي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، أنها قررت طرد 18 دبلوماسيا من بعثة الاتحاد الأوروبي لدى موسكو.

وقالت الوزارة، في بيان، إن قرارها جاء "احتجاجا على القرار غير المبرر الذي اتخذ في 5 أبريل (نيسان) الجاري، لإعلان 19 من أفراد بعثة روسيا الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي والجماعة الأوروبية للطاقة الذرية شخصيات غير مرغوب فيها"، حسبما نقل موقع قناة "روسيا اليوم".

وأوضحت أنها استدعت رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى موسكو، ماركوس إيديغير، لإبلاغه بقرار طرد الدبلوماسيين الأوروبيين.

وفي السياق، حمل الجانب الروسي، وفقا للبيان، الاتحاد الأوروبي المسؤولية عن "التدمير الممنهج لهيكل الحوار والتعاون الثنائي الذي جرى بناؤه على مدى عقود"، مشددا على ضرورة التزام الاتحاد الأوروبي على نحو صارم باتفاقية فيينا للعلاقات الدولية.

وسبق للاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات عقابية عدة ضد موسكو، بينها طرد ممثلين لها في عدد من دوله وتجميد أصول وممتلكات لشخصيات مقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في البلدان الأعضاء، ردا على العملية العسكرية التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي.

وأطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلا في سيادتها".