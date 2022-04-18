أولى الوفيات بكورونا بعد موجة تفشي جديدة بشنغهاي الصينية

أعلنت مدينة شنغهاي الصينية، اليوم الإثنين، ولأول مرة منذ بدء التفشي الحالي الجديد لفيروس كورونا في أبريل/نيسان الماضي، عن وفاة 3 مصابين بالفيروس.

وقال مركز شنغهاي المالي الصيني، في بيان، إن ثلاثة أشخاص مصابين بكورونا توفوا الأحد الماضي، في أول مرة يتم فيها الإعلان عن وفيات بين مرضى فيروس كورونا خلال التفشي الحالي، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

وأوضح أن الوفيات هي لثلاثة مسنين كانوا يعانون أمراضا وتدهورت حالتهم بعد دخولهم المستشفى وتوفوا بعد ثبوت عدم جدوى كل الجهود المبذولة لإنعاشهم.

وأشار إلى أن المتوفين الثلاثة امرأتان (89 و91 عاما) ورجل (91 عاما)،

ولفت إلى أن المتوفين كانوا يعانون مجموعة أمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

وتواجه العاصمة الاقتصادية شنغهاي أسوأ تفش للفيروس منذ بداية الجائحة وفرض حجر على جميع السكان البالغ عددهم نحو 25 مليون نسمة منذ مطلع أبريل الماضي.

وسجل العملاق الآسيوي الذي يتبع استراتيجية صفر كورونا، رسميا 4641 وفاة مرتبطة بكورونا منذ اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس على أراضيه في نهاية عام 2019.