الرئيس الإيراني: نراقب عن كثب أي تحرك إسرائيلي ضدنا

حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إسرائيل من الإقدام على حتى "أصغر خطوة" ضد إيران مؤكداً أنهم لن يترددوا في الرد العسكري ضد الدولة العبرية.

جاء ذلك في الوقت الذي توقفت فيه المحادثات في فيينا حول اتفاق لكبح قدرات إيران النووية التي تقول طهران إنها تستخدمها في أغراض سلمية.

وتعارض إسرائيل الاتفاق، قائلة إنه لا يقدم ما يكفي لكبح برنامج إيران النووي أو أنشطتها العسكرية في جميع أنحاء المنطقة.

هدد مسؤولون إسرائيليون بأنهم سيفعلون من جانب واحد ما هو ضروري لحماية بلادهم.

في المقابل، خاطب رئيسي إسرائيل مباشرة في كلمة ألقاها في العرض السنوي للقوات المسلحة الإيرانية.

وفي إشارة إلى تل أبيب، قال رئيسي "إذا حدث أصغر تحرك من جانبكم ضد دولة إيران، فسيكون مركز النظام الصهيوني مقصد قواتنا المسلحة".

لم يخض رئيسي في تفاصيل، لكنه قال إن إيران تراقب أي تحرك من جانب إسرائيل "عن كثب".

لم تعترف إيران بإسرائيل منذ الثورة الإسلامية عام 1979 التي أطاحت بالنظام الملكي الموالي للغرب.

وقال رئيسي إن القوة العسكرية لإيران رادعة، مشيرا إلى أن الجيش تمكن من تحسين قدراته رغم سنوات من العقوبات على البلاد بسبب برنامج طهران النووي.

شمل العرض الذي جرى تنظيمه الإثنين طائرات مقاتلة ومروحيات وطائرات مسيرة وأنظمة دفاع جوي بالإضافة إلى دبابات عسكرية وصواريخ وسفن بحرية.

فيما حسنت إسرائيل في السنوات الأخيرة علاقاتها مع الدول العربية المجاورة لإيران في الخليج العربي، الأمر الذي أغضب قادة طهران. كما ألقت طهران باللوم على إسرائيل في تخريب مواقعها النووية واغتيال علمائها النوويين.

انهار الاتفاق النووي قبل أربع سنوات، عندما انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه وفرض عقوبات ساحقة على إيران.

في غضون ذلك، قامت إيران بتوسيع نطاق عملها النووي بشكل كبير.

تعتقد وكالات الاستخبارات الأمريكية والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران كان لديها برنامجا نوويا عسكري منظم حتى عام 2003. وتصر إيران على أن برنامجها النووي يهدف إلى توليد الطاقة ولأغراض طبية.