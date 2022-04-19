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الحكومة الباكستانية الجديدة برئاسة شهباز شريف تؤدي اليمين الدستورية

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 19.04.2022 13:33
موالون لرئيس الوزراء السابق الأناضول موالون لرئيس الوزراء السابق (الأناضول)

أدت الحكومة الباكستانية الجديدة برئاسة شهباز شريف اليوم اليمين الدستورية في قصر الرئاسة بالعاصمة إسلام أباد.

وأدى مجلس الوزراء المكون من 34 وزيرا اليمين الدستورية أمام القائم بأعمال الرئيس صادق سنجراني.

ومن المتوقع إعلان توزيع الحقائب الوزارية في وقت لاحق الثلاثاء، وتضم الحكومة الائتلافية الجديدة بعض خصوم شريف السياسيين السابقين، حسب الوكالة.

في 11 أبريل/ نيسان الجاري، انتخب البرلمان زعيم المعارضة السابق شهباز شريف، رئيسا للوزراء في البلاد، خلفا لعمران خان.

وجاء انتخاب شريف بعد تصويت حجب الثقة عن خان، وانسحاب حزب الأخير من التصويت على اختيار رئيس وزراء جديد.

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