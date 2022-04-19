سيول تتهم مقاتلات روسية وصينية بدخول منطقة تحديد الدفاع الجوي الكوري

أعلن مسؤول كوري جنوبي أن مقاتلات روسية وصينية دخلت الشهر الماضي، منطقة تحديد الدفاع الجوي (KADIZ) لبلاده دون إشعار مسبق.

وأضاف المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن مقاتلتين روسيتين حلقتا يوم 24 مارس/ آذار الماضي، قرابة نصف ساعة فوق جزيرة "أول-لونغ" الكورية الجنوبية، بحسب ما نقلته وكالة "يونهاب" للأنباء.

وأوضح المسؤول الكوري أن مقاتلة أخرى صينية دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي بالقرب من جزيرة "إيو"، مبينًا أن المنطقة تتداخل فيها منطقتا تحديد الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية والصين.

يُذكر أن منطقة الدفاع الجوي (KADIZ) ليست مجالًا جويًا إقليميًا ولكنها مخصصة لمطالبة الطائرات الأجنبية بتعريف نفسها لمنع الاشتباكات العرضية.

واستخدم مصطلح منطقة الدفاع الجوي لأول مرة الرئيس الأمريكي، هاري ترومان، في بدايات الحرب الكورية، في خمسينيات القرن الماضي.