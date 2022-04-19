7 إصابات على الأقل في استهداف مدرسة ثانوية في كابل بقنابل

انفجرت ثلاث قنابل على الأقل في مراكز تعليمية في العاصمة الافغانية في حي تقطنه أغلبية شيعية، وفق لما ذكرته قوات الشرطة، وتسببت بإصابة سبعة اطفال على الأقل اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول خالد زدران ومستشفى الطوارئ بالمدينة إن الانفجارات، التي وقعت في تتابع سريع، أسفرت عن إصابة العديد من الأطفال، وهناك مخاوف بوقوع المزيد من الضحايا.

وقعت الانفجارات بالقرب من ثانوية عبد الرحيم الشهيد وداخل مركز تعليمي حيث تجري الامتحانات في حي داشت بارشي في كابل.

كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات على الفور. واستهدفت المنطقة في السابق من فرع تنظيم داعش في أفغانستان.