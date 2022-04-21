إيران.. توقيف ثلاثة أشخاص لنشرهم وثائق سرية وارتباطهم بالموساد الإسرائيلي

ألقت أجهزة الأمن الإيرانية القبض على ثلاثة أشخاص لضلوعهم في نشر "وثائق مصنّفة" سرية والاشتباه بارتباطهم بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، وفق التلفزيون الرسمي.

وأورد الموقع الالكتروني للتلفزيون "إيريب نيوز" اليوم أنه "جرى توقيف ثلاثة أشخاص على ارتباط بالموساد في محافظة سيستان-بلوشستان".

ونقل التلفزيون عن بيان لوزارة الأمن (الاستخبارات) أن هؤلاء قاموا "بنشر معلومات ووثائق مصنّفة (سرّية)".

وجرت عملية التوقيف "بقرار من السلطة القضائية" الإيرانية، وفق البيان الذي لم يحدد تاريخ ذلك أو هوية الموقوفين أو طبيعة الوثائق المنشورة.

وتقع محافظة سيستان-بلوشستان في جنوب شرق الجمهورية الإسلامية على الحدود مع باكستان وأفغانستان، وهي غالبا ما تشهد مناوشات متكررة بين قوات الأمن الإيرانية ومجموعات مسلحّة.

وغالبا ما تعلن السلطات الإيرانية توقيف أشخاص مرتبطين بأجهزة استخبارات تابعة لدول أجنبية خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل، العدوان اللدودان للجمهورية الإسلامية.

وأعلنت وزارة الأمن الإيرانية في تموز/يوليو الماضي، توقيف "عناصر عميلة" للاستخبارات الإسرائيلية وضبط أسلحة كانت معدة للاستخدام في "أحداث شغب" في خوزستان بجنوب غرب البلاد.

وتتهم إيران إسرائيل بالوقوف خلف العديد من الهجمات التي وقعت على أراضيها، مثل عمليات تخريب منشآت نووية، أو اغتيال عدد من علمائها البارزين خلال الأعوام الماضية.

وحذّر الرئيس إبراهيم رئيسي الاثنين من أن القوات المسلّحة الإيرانية ستواجه بشكل "حازم" أي تحرّك للدولة العبرية يستهدف الجمهورية الإسلامية.