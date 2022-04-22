تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير مسجد مزار شريف بأفغانستان

أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن التفجير الذي استهدف مسجدا بمدينة مزار الشريف شمالي أفغانستان، بحسب بيان بثته قناة تلغرام التابعة له.

وارتفعت حصيلة التفجير إلى 10 قتلى و15 جريحاً.

ووقع التفجير، الخميس، في مسجد سيه دوكان، في منطقة مزدحمة بمدينة مزار الشريف، التابعة لمحافظة بلخ.

وأكد رئيس دائرة الأمن الإقليمي، محمد آصف وزيري، في تصريح صحفي، مقتل 10 وإصابة 15 آخرين، بحسب قناة "طلوع نيوز" المحلية.

كما أكدت "طلوع نيوز" أن 3 تفجيرات منفصلة وقعت، الخميس، أحدها في كابل، وواحد في مزار شريف التابعة لإقليم بلخ (شمال)، والثالث في مدينة قندوز التابعة للإقليم الذي يحمل الاسم نفسه (شمال).

وأشارت القناة إلى أن 9 أشخاص قتلوا، وأكثر من 85 شخصا أصيبوا خلال التفجيرات الثلاثة، في حصيلة أولية عقب الهجمات.

بدوره، ندد المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، في تغريدة عبر توتير، بالهجمات على المدن الثلاث، كابل وبلخ وقندوز.

وتعهد مجاهد بمحاسبة منفذي تلك الهجمات.

وتثير التفجيرات المتعددة التي تستهدف المدنيين في أفغانستان، مخاوف أمنية بعد شهور من السلام النسبي.

وبحسب تقارير الأمم المتحدة، فقد تحسن الوضع الأمني بعد عودة حركة "طالبان" إلى السلطة في أغسطس/ آب الماضي.