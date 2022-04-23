فقدان قارب سياحي على متنه 26 شخصا شمالي اليابان

أعلنت السلطات اليابانية، السبت، فقدان قارب سياحي على متنه 26 شخصا قبالة جزيرة هوكايدو شمالي البلاد.

وقال خفر السواحل الياباني، في بيان، إن قاربًا سياحيًا كان على متنه 26 شخصًا فُقد في مياه البحر الباردة بعد إصداره نداء استغاثة والإبلاغ عن غرقه.

وأوضح البيان أنه وبعد أكثر من 7 ساعات من عملية بحث مكثفة شاركت فيها 6 زوارق دورية و4 طائرات، لم يتم العثور على ناجين محتملين.

ولفت إلى أن القارب السياحي "كازو1" الذي يبلغ وزنه 19 طناً أصدر نداء استغاثة ظهر اليوم.

وأضاف أن القارب بدأ في الميل والغرق، أثناء رحلة له قبالة الساحل الغربي لشبه جزيرة شيريتوكو في جزيرة هوكايدو أقصى شمالي اليابان.

وذكر خفر السواحل أنه فقد الاتصال بالقارب السياحي بعد نداء الاستغاثة، لافتا أن كان يحمل الطاقم المكون من شخصين و24 راكبا بينهم طفلان.

وتجدر الإشارة إلى أن متوسط درجات حرارة البحر في أبريل/ نيسان في حديقة شيريتوكو الوطنية أعلى بقليل من درجة التجمد.

بدورها، ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، الذي كان يحضر قمة لمدة يومين في كوماموتو بجنوب اليابان، ألغى برنامجه يوم الأحد ومن المقرر أن يعود إلى طوكيو للتعامل مع حادثة فقدان القارب.

ووفقًا للموقع الإلكتروني للشركة المشغلة للقارب السياحي، فإن الجولة السياحية تستغرق حوالي ثلاث ساعات وتقدم إطلالة خلابة على الساحل الغربي لشبه الجزيرة، بما في ذلك الطبيعة والحيوانات مثل الحيتان والدلافين والدب البني.