10 قتلى و16 مفقودا إثر غرق قارب سياحي شمالي اليابان

تأكد مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص الأحد بعد غرق قارب سياحي قبالة سواحل شمال شرق اليابان، وفق خفر السواحل، مع استمرار البحث عن 16 آخرين في عداد المفقودين.

وصرّح متحدث باسم خفر السواحل لوكالة فرانس برس "تأكدنا من مقتل الأشخاص العشرة" الذين تم انتشالهم حتى الآن.

وأوضح خفر السواحل في بيان أن من تم العثور عليهم حتى الآن هم سبعة رجال وثلاث نساء.

وتستمر عمليات البحث والإنقاذ عن الركاب الآخرين الذي فقدوا بعد غرق المركب كازو آي (Kazu I) الذي أرسل نداء استغاثة الساعة 1,13 بعد الظهر (04,13 ت غ) السبت يحذر فيها من أنه يغرق في المياه الشديدة البرودة قبالة الساحل الشمالي الشرقي لليابان.

وقال المركب السياحي الذي كان يقل 24 راكبا بينهم طفلان واثنان من أفراد الطاقم، إن المياه غمرت القوس.

وأرسلت قوة خفر السواحل سبعة قوارب وخمس طائرات للمشاركة في عملية البحث والإنقاذ، وانضمت إليها مروحيات للشرطة والجيش إضافة إلى قوارب صيد محلية.

- رياح وأمواج عاتية -

تعد شبه جزيرة شيريتوكو أحد مواقع التراث العالمي التي اعتمدتها اليونسكو في العام 2005 وهي معروفة بحياتها البرية الفريدة، بما في ذلك أسود البحر المهددة بالانقراض والطيور المهاجرة والدببة البنية.

وتشتهر رحلات القوارب التي يأمل ركابها في رؤية الحيتان والطيور وغيرها من الحيوانات البرية، فضلاً عن الجليد الطافي في الشتاء.

وما زالت حدود اليابان مغلقة أمام السياح بسبب قيود كوفيد، لذا فإن مشاهدة المعالم السياحية في البلاد تقتصر على السكان والمواطنين اليابانيين.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن درجة حرارة المياه في المنطقة السبت راوحت بين درجتين وثلاث درجات مئوية، وأن بعض قوارب الصيد عادت إلى الميناء مبكرا بسبب ارتفاع الأمواج والرياح العاتية.

وقال أحد منظمي القوارب السياحية المحلية لشبكة "ان اتش كاي" اليابانية "كان من الواضح أن الظروف في البحر ستزداد سوءا ، لذلك طلبت منهم عدم الذهاب... لكنهم (ذهبوا) على أي حال. طلبت من القبطان ألا يفعل ذلك".

وكان المركب المنكوب جنح في مياه ضحلة في حزيران/يونيو العام الماضي وعلى متنه 21 راكبا، واثنان من أفراد الطاقم، بحسب وسائل إعلام يابانية.

وتمكن من العودة إلى المرفأ من دون مساعدة، لكن الشرطة أجرت تحقيقا بحق القبطان على خلفية تعريض حركة الملاحة للخطر.

وشارك خفر السواحل اليابانيون في مجموعة متنوعة من مهمات البحث والإنقاذ حول الأرخبيل التي أتاحت العثور في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على رجل يبلغ 69 عامًا أمضى 22 ساعة في المياه المفتوحة قبالة جنوب غرب كاغوشيما.

في أيلول/سبتمبر 2020، غرقت سفينة شحن على متنها طاقم من 43 فردا بعدما علقت في إعصار قبالة الساحل الجنوبي الغربي لليابان. أنقذ ممن كانوا على متنها شخصان وعُثر على ثالث متوفى قبل أن تتوقف أعمال البحث بعد أسبوع.

هيه/غد-ح س/غد