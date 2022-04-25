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إيران: إحباط هجوم سيبراني استهدف البنية التحتية لأكثر من 100 مؤسسة من القطاع العام

وكالة اسوشيتد برس
إسطنبول
نشر في 25.04.2022 11:20
آخر تحديث في 25.04.2022 13:22
إيراني  أمام مجسمات لأبطال كاريكاتير خارقين وأشرار يمثلون دعاية غربية، في معرض القرآن في مسجد الإمام الخميني المصلى في طهران 24 أبريل 2022 الفرنسية إيراني  أمام مجسمات لأبطال كاريكاتير خارقين وأشرار يمثلون دعاية غربية، في معرض القرآن في مسجد الإمام الخميني المصلى في طهران 24 أبريل 2022 (الفرنسية)

أعلن التلفزيون الحكومي الإيراني إحباط هجمات إلكترونية واسعة النطاق كان هدفها تخريب أنظمة الخدمات العامة الحكومية والخاصة على حد سواء.

وقال التلفزيون في تقرير نشر في وقت متأخر أمس الأحد إن إيران أحبطت الهجمات التي خططت لاستهداف البنية التحتية لأكثر من 100 وكالة من القطاع العام. ولم يذكر تفاصيل أو يسمي أمثلة محددة لوكالات أو منظمات أو خدمات القطاع العام، لكنه قال إن الحوادث وقعت في الأيام الأخيرة.

وذكر التقرير أن جهات مجهولة وراء الهجمات الإلكترونية استخدمت بروتوكولات الإنترنت في هولندا وبريطانيا والولايات المتحدة لشن الهجمات.

تعلن إيران من حين لآخر عن هجمات إلكترونية تستهدف الجمهورية الإسلامية بينما تكافح القوى العالمية لإحياء اتفاق نووي ممزق مع طهران.

في أكتوبر/ تشرين أول، أدى هجوم على نظام توزيع الوقود في إيران إلى شل محطات الوقود في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى طوابير طويلة من سائقي السيارات الغاضبين وغير القادرين على الحصول على وقود مدعوم لأيام. وفي يوليو/تموز، تسبب هجوم إلكتروني على شبكة السكك الحديد في إيران في حدوث فوضى وتأخير في القطارات.

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